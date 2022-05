Disneyland Paris

Bijzondere items uit beginjaren van Disneyland Paris worden geveild

Disney-fans kunnen nu bieden op bijzondere spullen uit de beginjaren van Disneyland Paris. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het pretparkresort worden op veilingsite Catawiki meerdere exclusieve souvenirs en verzamelitems aangeboden. Ze zijn afkomstig uit de tijd dat Disneyland Paris nog door het leven ging als Euro Disney.



Zo is het mogelijk om een bod uit te brengen op vip-pasjes voor de opening in 1992, bedoeld voor de Nederlandse koninklijke familie. "Prins van Oranje, Netherlands", valt erop te lezen. De leden van het koningshuis lieten uiteindelijk verstek gaan omdat ze geen Amerikaans initiatief in Frankrijk wilden promoten.

Ook persmappen, naambadges, pins, bekers, cassettebandjes en horloges uit de jaren negentig gaan digitaal onder de hamer. Verder biedt men bijvoorbeeld een originele papieren uitnodiging aan voor de openingsceremonie in april 1992. De veiling, die aanstaande zondag sluit, is te vinden op catawiki.com.