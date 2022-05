Efteling

Kind beklimt huisje in waterspeelplaats Efteling: 'Waar zijn de ouders?'

Beelden van een klauterend kind in Efteling-waterspeelplaats Archipel zorgen voor commotie op social media. Het nieuwe speelgebied zit vol klimelementen, zoals touwen en balken, maar sommige bezoekers blijken daar niet genoeg aan te hebben. In een kort filmpje is te zien hoe een jongen bovenop één van de bamboehutjes geklommen is.



Het jochie wandelt over het rieten dak heen, zo is te zien in de video op Twitter. Behoorlijk riskant: als het kind valt, kan hij zwaargewond raken. "Dit is zeker niet de bedoeling", reageert een woordvoerder van het attractiepark dan ook tegenover Looopings.

Efteling-fans hebben geen goed woord over voor het feit dat er kennelijk niemand ingreep. "Levensgevaarlijk!", laat Tim Hinssen van Efteling-podcast Kleine Boodschap weten. "Waar zijn de ouders?" Ene Tally stelt dezelfde vraag. "Waarom letten die nergens op? Ik kan hier zo kwaad om worden. En maar zeuren als een kaartje duurder wordt."



Stroomdraad

Jari vreest dat er straks "overal prikkeldraad en stroomdraad" nodig is. "Ten eerste de ouders, waar zijn die? En een kind op die leeftijd mag ook best aanvoelen dat dit niet de bedoeling is." Tim van Oijen: "Waar zijn paps en mams in deze situatie?"



Sommige Twitter-gebruikers hoopten naar eigen zeggen dat het kind zou vallen. "Maar er is ook niemand die er wat van zegt?", wil Salea Eswandrea weten. "Sommige ouders zou je toch zo met de koppen tegen elkaar slaan...", schrijft Erik. Willem van Dijk suggereert dat Archipel wel een vaste toezichthouder kan gebruiken. Onlangs moest al een huisje aangepast worden omdat kinderen het rieten dak bleken te slopen.