Sprookjesbos Valkenburg

Drie gewonden bij ongeluk met attractie Sprookjesbos Valkenburg

Bij een ongeluk met een attractie in het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg zijn vanmiddag drie personen gewond geraakt. Een karretje van de 10 meter hoge ballonnencarrousel Calidius viel tijdens een ritje naar beneden. De drie slachtoffers zijn twee volwassenen en één kind.



Hun toestand is volgens de autoriteiten stabiel. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Het incident vond rond 14.45 uur plaats. In het bakje, dat zich tijdens het voorval op zo'n 6 meter hoogte bevond, zaten twee volwassen en twee kinderen.

Het tweede kind raakte niet gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Sprookjesbos Valkenburg heeft het gedeelte rond de ballonnentoren afgezet. De rest van het park blijft toegankelijk en operationeel. Het management kan op dit moment nog geen inhoudelijk commentaar geven.



Italiaans

Calidius opende in september vorig jaar. Eerder stond de toren in een ander pretpark. "Sindsdien zijn alle onderdelen volledig gereviseerd", vertelde directeur Mark de Ruiter destijds aan Looopings. "Elk boutje is vervangen en alles is gestraald en in een nieuwe lak gezet, conform het ontwerp."



Het gaat om een familieattractie van de Italiaanse leverancier SBF-VISA. Hoe het ongeval kon gebeuren, zal onderzoek moeten uitwijzen. De attractie was in ieder geval goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV Nederland.



Slachtofferhulp

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg laat op Twitter weten dat meerdere mensen het park na het ongeluk hebben verlaten. Men doet via social media een oproep aan die personen. "Indien behoefte is aan slachtofferhulp, neem dan contact op met de gemeente Valkenburg", luidt de boodschap.