Efteling

Efteling haalt enorme kluis weg: iconische geldautomaat verdwijnt

De Efteling neemt na dertien jaar afscheid van een iconisch bouwwerk. Een geldautomaat in de vorm van een gigantische kluis moet het veld ruimen. De gouden kluis was sinds 2009 te vinden op het Dwarrelplein bij de hoofdingang, als onderdeel van een samenwerking met de Rabobank.



Het gevaarte werd vormgegeven als een scheef weggezakte goudkleurige kubus met een regenboogvanger erop. Aan de voorzijde zat een rond raam, bedoeld voor een interactieve scène. Na het openen van een diafragma was daar een pot met dukaten zichtbaar. Robert-Jaap Jansen ontwierp het tafereel, René Merkelbach verzorgde de muziek.

Destijds verving de kluis een enorme bank, afkomstig uit de tijd dat de Efteling nog zakendeed met ABN Amro. Nu moet de opvallende pinautomaat wijken voor de komst van het Efteling Grand Hotel, dat in 2024 de poorten opent. Sinds deze week bevindt de kluis zich achter bouwhekken. Ook het naastgelegen La Place-restaurant De Vrolijke Noot verdwijnt.



Garderobe

Verder wordt de voormalige locatie van de garderobe, wandelwagen- en rolstoelverhuur en hondenkennel spoedig gesloopt. De garderobe is tijdelijk ondergebracht in het Huis van de Vijf Zintuigen. Later wordt op de parkeerplaats een nieuw faciliteitengebouw in gebruik genomen. Even verderop komt nog een toiletblok te liggen.



De Efteling weet nog niet precies wat er met de kluis gaat gebeuren, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Mogelijk gaan we het object ooit nog elders terugzien. Na het weghalen van de kluis blijft er in het attractiepark één pinautomaat over: de grote schatkist op de Pardoes Promenade, bij Polles Keuken en Symbolica.