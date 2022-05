Efteling

Efteling verhuist garderobe om plaats te maken voor nieuw hotel

De Efteling blijft druk bezig met de infrastructuur in het entreegebied. Deze week heeft de garderobe een nieuwe plek gekregen. Het oude gebouw, waar bezoekers ook terecht konden voor het huren van wandelwagens en rolstoelen, wordt binnenkort gesloopt. Er komt een nieuw servicegebouw op het parkeerterrein. Dat is echter nog niet af.



Daarom zijn de garderobe en de verhuurbalie tijdelijk te vinden bij de groepskassa in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, voor de toiletten. Uiteindelijk verhuizen beide onderdelen naar de nieuwe locatie. De hondenkennel, die voorheen naast de garderobe lag, keert niet terug. Na 66 jaar biedt de Efteling geen kennel meer aan.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan een toiletblok. Dat bouwwerk is schuin tegenover de ingang neergezet. De komende weken gaat de rest van het Dwarrelplein op de schop. Morgen is La Place-restaurant De Vrolijke Noot voor het laatst geopend. Een kiosk voor meet-and-greets en de Hollandsche Gebakkraam verdwenen al achter bouwhekken.



Burger Backery

Aan de andere kant van het plein wordt watershow Aquanura nog steeds niet vertoond, eveneens vanwege ingrijpende werkzaamheden. Bezoekers kunnen het park sinds kort wel weer betreden via de laan tussen het Dwarrelplein en de Burger Backery bij Frau Boltes Küche. Die route was geruime tijd afgesloten.



De Efteling treft voorbereidingen voor de komst van het luxe Efteling Grand Hotel, dat in 2024 af moet zijn. Bezoekers kunnen straks blijven slapen naast het Sprookjesbos en dineren met uitzicht op Aquanura. Het project kost 50 miljoen euro. Na de zomer wordt gestart met de bouw.