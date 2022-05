Disneyland Paris publiceert muziek van jubileumshow op Spotify

Disneyland Paris

De soundtrack van een nieuwe jubileumshow in Disneyland Paris is nu te beluisteren op Spotify, Deezer, YouTube Music en Apple Music en andere streamingdiensten. In maart ging de muzikale dansvoorstelling Dream and Shine Brighter in première. Vanaf vandaag kunnen fans het themalied Ready for the Ride vinden op de verschillende streamingplatforms.



De Amerikaanse componist Chris Sernel was verantwoordelijk voor het nummer. In de show wordt Ready for the Ride gecombineerd met het jubileumlied Un Monde Qui S'Illumine - gecomponeerd voor het dertigjarig bestaan van Disneyland - en verschillende bekende Disney-melodieën.

Dream and Shine Brighter wordt tijdens de viering van de dertigste verjaardag meerdere keren per dag vertoond in het Disneyland Park. Bezoekers kunnen kijken naar een kleurrijke parade en een grote dansact op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje.