Efteling

Efteling verdubbelt prijs van pins op het Anton Pieckplein

Wie een pin wil halen bij een automaat in de Efteling is nu twee keer zo veel geld kwijt als voorheen. De prijs van het Smidje op het Anton Pieckplein werd deze week verdubbeld. Voortaan kosten de pins niet langer 1 euro per stuk, maar 2 euro.



De prijsverhoging volgt nadat eerder al twee andere automaten op het plein duurder werden. Voor een verrassingsei bij De Stenen Kip of De Gekroonde Eend moet sinds februari dit jaar ook 2 euro afgerekend worden. Eerder was dat 1 euro.

Het Smidje bestaat uit een diorama van een werkplaats van een smid. Na het inwerpen van een muntstuk zien bezoekers hoe het figuurtje als het ware een pin smeedt. "Al wat er achter deez deuren zit, dat is... het geheim van den smid", valt te lezen op een bordje boven het tafereel.



Zuurstok

De pins die uit de automaat komen rollen, zijn nergens anders in het attractiepark verkrijgbaar. Begin dit jaar werd de achtste pinset geïntroduceerd, bestaand uit vier pins met afbeeldingen van een kabouter met een gong, Jonas uit de Wallevis, een kelner en een man met een zuurstok.