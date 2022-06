Walibi Holland

Nieuwe souvenirs in Walibi Holland: T-shirts, truien en mutsen van achtbanen

In Walibi Holland zijn sinds kort nieuwe souvenirs verkrijgbaar die in het teken staan van verschillende rollercoasters. Zo kwam er een volledige souvenirlijn rond de hangende achtbaan Condor, met items in de kleuren turquoise, roze en oranje.



Het pretpark liet bijvoorbeeld T-shirts (24,95 euro), truien (49,95 euro), korte broeken (29,95 euro), joggingbroeken (39,95 euro) en sokken (7,95 euro) maken met het Condor-thema. Er kwam zelfs een Condor-volleybal. Nieuwe mutsen (17,95 euro) zijn vormgegeven in de stijl van achtbanen Speed of Sound, Xpress: Platform 13 en Lost Gravity.

De logo's van Xpress en Lost Gravity verschenen ook op T-shirts (24,95 euro). Fans van Goliath kunnen een Goliath-notitieblok (9,95 euro) en -sleutelhanger (4,95 euro) aanschaffen. Walibi's slogan Hardgaan vormde de inspiratiebron voor kleurrijke truien (49,95 euro) en joggingbroeken (39,95 euro) in jarennegentigsferen.



Pet met oortjes

Wie erbij wil lopen als Walibi's parkmascotte, kan een pet met oortjes aanschaffen in de vorm van de bekende oranje kangoeroe. Er verscheen ook een nieuw Walibi-doeboek voor kinderen. Voor een sticker met een achtbaanontwerp moet 2,50 euro neergeteld worden. Een groter stickervel met meerdere afbeeldingen kost 4 euro. Aan een nieuwe Walibi-rugtas hangt een prijskaartje van 29,95 euro.



Tot slot introduceerde Walibi nieuwe T-shirts (24,95 euro) en truien (49,95 euro) met de skyline van het park. De producten zijn te vinden in de grote souvenirwinkel in de overdekte Hall of Fame en de Haciënda Shop in themadeel Exotic.