Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Dit is de nieuwe website van Attractiepark Slagharen

De officiële website van Attractiepark Slagharen - slagharen.com - heeft een ander uiterlijk gekregen. Het pretpark lanceerde afgelopen week een nieuwe site, met een aangepast ontwerp. De lay-out werd niet speciaal voor Slagharen ontwikkeld: in opdracht van eigenaar Parques Reunidos kwam er een standaardsjabloon.



Zusterparken Bobbejaanland en Movie Park Germany introduceerden vorig jaar al websites met een vergelijkbare look. Ook andere parken binnen de groep, zoals Belantis in Duitsland, Mirabilandia in Italië, Parque de Atracciones en Parque Warner in Spanje, TusenFryd in Noorwegen en BonBon-Land in Denemarken, hanteren al langer dezelfde stijl.

Parques Reundios gaat dus voor eenheidsworst voor vrijwel de volledige Europese markt. De Slagharen-site telt nu vier belangrijke pijlers: het attractiepark, overnachtingsmogelijkheden, informatie over faciliteiten en praktische informatie. Onderaan elke pagina prijkt een banner met een kortingsactie voor entreebewijzen.



Enquête

Wie de vernieuwde Slagharen-site voor het eerst bekijkt, krijgt de volgende melding te zien: "We zijn heel erg blij dat je onze nieuwe website bezoekt. Kijk lekker rond en beleef het Wilde Westen van Slagharen ook online. Wij zijn erg benieuwd naar je ervaring." Bezoekers kunnen een enquête invullen over hun bevindingen.