Attractiepark de Waarbeek

Video: pretpark de Waarbeek opent nieuw spookhuis Huyze Pelle

Het Twentse familiepretpark de Waarbeek beschikt vanaf nu over een eigen darkride. In het attractiepark in Hengelo opende vandaag een spookhuis met de naam Haunted House Huyze Pelle. Daarin testen bezoekers een tijdmachine die hen langs verschillende griezelige scènes voert.



De hoofdrol is weggelegd voor Postbode Pelle, één van de mascottes van het park, gespeeld door entertainer Maikel Rutgers. Hij heet gasten welkom in het landhuis van zijn opa, waar ze via een geheime doorgang terechtkomen in een laboratorium. Daar treffen ze een hypermoderne tijdmachine aan.

Het exterieur van Huyze Pelle is vormgegeven door Petro Art Production. De scènes in de wachtrij en de attracties werden aangekleed door mensen van de Waarbeek. In de decors zijn verschillende knipogen verwerkt naar de eigenaren van het park, Kevin Moespot en Janna Moespot-van der Linde. De attractie bevat ook een verwijzing naar de vorige eigenaar, Arijan 'Adje' van Bavel.



Kinderachtbaan

Haunted House Huyze Pelle is één van de vijf nieuwe attracties in de Waarbeek dit jaar. Eerder presenteerde het park al waterfietsen, een draaiend schommelschip, een kinderachtbaan en een vrijevaltoren. Bovendien werd het entreegebouw vernieuwd.