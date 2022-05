Flamingo Land Resort

Bizarre video: testpoppen vallen uit achtbaantrein tijdens testrit in Engels pretpark

Een testrit van een nieuwe achtbaan in Engeland is niet helemaal verlopen zoals gepland. Bij het testen van een spectaculaire rollercoaster in attractiepark Flamingo Land vielen de testdummy's plotseling uit de trein. Verbaasde fans filmden het bizarre tafereel.



De attractie telt maar liefst tien inversies. Op beelden van omstanders is te zien hoe het eerste gedeelte van de testrit ogenschijnlijk soepel verloopt. Bij de laatste paar inversies gaat het fout. In eerste instantie valt één van de 24 blauwe testpoppen uit de trein. Later komen nog veel meer dummy's los.

De meeste poppen blijven aan de trein hangen omdat ze zijn vastgemaakt met riemen. Ze stuiteren vervolgens tegen de karretjes aan, terwijl de trein op volle vaart doorrijdt. Het zorgt voor een komisch gezicht. Kennelijk gebruikte Flamingo Land dummy's met de verkeerde afmetingen.



Gewichtsloos

Pretparkfans kunnen het niet laten om grappen te maken over de absurde video. "Zolang ze matten onder de inversies neerleggen biedt Flamingo Land gewoon een unieke ervaring die je nergens anders in Groot-Brittannië kan vinden!", schrijft een lollige fan in een reactie op YouTube. "Wow, hier ben je wel heel erg lang gewichtsloos", zegt een ander.



De 33 meter hoge en 875 meter lange achtbaan van fabrikant Intamin was ooit bedoeld voor een Braziliaans pretpark. Toen bleek dat het park het opbouwen van de baan niet kon betalen, bleven de onderdelen jarenlang onaangeroerd. Na enkele omzwervingen kwam het gevaarte in Flamingo Land terecht, waar de opening dit jaar moet plaatsvinden.