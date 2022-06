Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark presenteert pin van oudste achtbaan in de Benelux

Pinverzamelaars opgelet: van de oudste achtbaan in de Benelux bestaat nu een speciale pin. Attractiepark de Waarbeek in Hengelo heeft een pin uitgebracht die in het teken staat van de in 1930 geopende Rodelbaan. De klassieke rollercoaster werd 92 jaar geleden door de Waarbeek zelf gebouwd.



Tot op de dag van vandaag kunnen bezoekers een ritje maken. Daarmee is het de oudste nog werkende achtbaan van de Benelux en de op één na oudste nog werkende stalen achtbaan van Europa. Alleen in Noord-Spanje staat een nog oudere stalen coaster. Die opende in 1928.

De pin, ontwikkeld in samenwerking met de website Pretparkwinkel.nl, werd vormgegeven als een karretje van de Rodelbaan. Een bijbehorend kaartje toont een oude zwart-witfoto van de attractie. "Eén van de oudste nog werkende stalen achtbanen ter wereld!", valt te lezen op de achterkant.



Webshop

Wie de pin wil bemachtigen, kan het souvenirtje voor 6,99 euro aanschaffen in de winkel van de Waarbeek. Het product is ook online verkrijgbaar via de eerder genoemde webshop. Men koos voor een gelimiteerde oplage: er zijn driehonderd exemplaren gemaakt.