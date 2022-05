Disneyland Paris

Disneyland Paris: eten bestellen via app kan nu ook in Walt Disney Studios Park

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen voortaan ook in het Walt Disney Studios Park eten bestellen met hun mobiele telefoon. Tot nu toe was die mogelijkheid er alleen bij twee restaurants in het Disneyland Park. Vandaag werd de optie geïntroduceerd bij Restaurant en Coulisse, het grote snackrestaurant in Studio 1.



Daar staan verschillende soorten burgers, kipnuggets, salades, friet en desserts op het menu. Met behulp van de officiële Disneyland Paris-app voor smartphones is het mogelijk om gerechten te selecteren en af te rekenen. Vervolgens kan een bestelling op het aangegeven tijdstip opgehaald worden op vertoon van een bevestigingsmail.

Restaurant en Coulisse, onderdeel van themadeel Front Lot, is de grootste horecalocatie in het Walt Disney Studios Park. Het etablissement werd vormgegeven als een filmset met tweedimensionale decors, neonlampen en Hollywood-rekwisieten.



Kassa

Disneyland presenteerde de mobiele besteloptie in augustus vorig jaar bij snackrestaurant Café Hyperion in Discoveryland en hotdogzaak Casey's Corner in Main Street. Bezoekers hoeven dan niet meer in de rij te staan voor de kassa. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.