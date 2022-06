Puy du Fou

Themapark Puy du Fou brengt computerspel uit voor Nintendo Switch, PlayStation en pc

Het historische themapark Puy du Fou staat centraal in een nieuw computerspel. Spelers van The Quest for Excalibur brengen een virtueel bezoek aan de populaire Franse bestemming. Ze blijken uitverkoren te zijn om terug in de tijd te stappen en koning Arthur te bevrijden. Daarvoor moeten ze vijftien stukken van het legendarische zwaard Excalibur terugvinden.



Ook tovenaar Merlijn en heks Morgana komen in het verhaal voor. Het spel draait om vijftien minigames waarin spelers bijvoorbeeld kunnen meedoen aan de shows van Puy du Fou. Verder zijn er zijmissies waarin munten en boeken verzameld moeten worden, verspreid over het park. Daarnaast is het de bedoeling om tussendoor enkele raadsels op te lossen.

Wie weleens in Puy du Fou is geweest, zal de decors, blikvangers en personages uit het park herkennen. Verder is er voortdurend een bijpassend deuntje te horen. De bestaande parkplattegrond wordt gebruikt om de omgeving te verkennen.



Avatar

Bij de start van de game is het mogelijk om een eigen avatar te creëren, waarvan het geslacht, de huidskleur, het kapsel, de oogkleur en de kleding aangepast kunnen worden. Er is ook een co-op-modus, voor twee personen tegelijk.



De game werd ontwikkeld door de Franse firma Microïds, in samenwerking met Puy du Fou. Sinds deze week is The Quest for Excalibur voor 39,99 euro beschikbaar op Nintendo Switch, in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Vanaf half juli kan het spel ook gespeeld worden op PlayStation en pc.