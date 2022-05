Plopsa Coo

Oeps: Plopsa stuurt brief over gratis abonnement per ongeluk naar duizenden Belgen

Duizenden Belgen hebben ten onrechte een brief ontvangen waarin staat dat ze recht hebben op een gratis Plopsa-abonnement. Het Waalse pretpark Plopsa Coo wilde eigenlijk een jaarkaart schenken aan een aantal omwonenden, woonachtig in het dorpje Coo.



Door een fout van een drukker werd die boodschap echter verspreid onder álle inwoners van de gemeente Stavelot, waar Coo onderdeel van is. Voor die mensen was eigenlijk een andere brief opgesteld, waarin staat dat ze één vrijkaart zouden krijgen.

In plaats daarvan lazen ze dus dat er een gratis seizoenspas klaar zou liggen. De gepersonaliseerde brief is ondertekend door parkmanager Jean-Luc Bertrand, Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof en Thierry de Bournonvill, de burgemeester van Stavelot.



Vergissing

Plopsa geeft toe dat er sprake is van een vergissing, veroorzaakt door de drukker. Volgens een woordvoerder gaat het naar schatting om zevenduizend adressen. In eerste instantie weigerde men om de beloofde abonnementen daadwerkelijk te verstrekken. Na klachten van inwoners van Stavelot ging men toch overstag.



"We gaan alle personen opnieuw aanschrijven", belooft de Plopsa-voorlichter. "Ze ontvangen allemaal eenmalig een abonnement." Daarmee krijgen de kersverse abonnementhouders het hele zomerseizoen gratis toegang tot Plopsa Coo.