Walibi Belgium

Walibi Belgium ontving 19,8 miljoen euro van verzekeraar vanwege overstromingen

Walibi Belgium was vorig jaar maandenlang gesloten wegens noodweer. In juli 2021 werd het pretpark getroffen door zware overstromingen. Doordat technische installaties aangetast bleken te zijn, bleven de poorten vervolgens tweeënhalve maand dicht. Ter compensatie heeft het attractiepark inmiddels een flink bedrag ontvangen van de verzekeringsmaatschappij.



Als schadeloosstelling kreeg Walibi Belgium 19,8 miljoen euro van de verzekeraar. Dat blijkt uit nieuwe halfjaarcijfers van het Franse moederbedrijf Compagnie des Alpes, die dinsdag bekend zijn gemaakt. Het gaat om de financiële resultaten van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.

In die periode kwam de omzet van de pretparktak van Compagnie des Alpes uit op 120,4 miljoen euro, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis. Volgens de parkengroep is het goede resultaat te danken aan een stijging van het aantal bezoekers met 10 procent en een stijging van de uitgaven per bezoeker met 19 procent. Met name Halloween was een succes.



Eenmalig

De vergoeding voor de schade in Walibi Belgium wordt in de halfjaarrekening "een eenmalig positief element" genoemd. Verder kwam er 2,2 miljoen euro aan financiële steun van overheden in verband met de coronacrisis.



Het attractiepark in Waver heropende op 2 oktober 2021 na kostbare opknapbeurten en intensieve schoonmaakwerkzaamheden. Zwemparadijs Aqualibi volgde op 20 december.