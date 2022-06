Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen laat kinderen sheriff worden met nieuw opdrachtenboekje

Jonge bezoekers van Attractiepark Slagharen krijgen de kans om benoemd te worden tot hulpsheriff. In het Overijsselse pretpark zijn nu speciale opdrachtenboekjes te vinden. Als kinderen vier stempels verzamelen, mogen ze een sheriffbadge ophalen.



In het boekje valt te lezen dat boevenbende Red Bandits een bank heeft beroofd. Sheriff Sam heeft dan ook dringend hulp nodig. Potentiële hulpsheriffs laten zien dat ze geschikt zijn voor hun taak door minimaal vier van de zes missies te volbrengen.

Zo krijgen deelnemers de opdracht om paard te rijden bij de attractie Jumping Horse en een ritje te maken in de Mine Train. Ook kunnen ze bijvoorbeeld een theatershow bijwonen en een 4D-film bekijken. Elke missie zorgt voor een stempel.



Main Store

De boekjes zijn gratis op te halen bij de gastenservice naast de hoofdingang, de check-in-boerderij voor vakantiegasten op de parkeerplaats en Sitting Bull, de receptie bij de Wigwamwereld. Het ophalen van de badge is mogelijk in de Main Store, de grote souvenirwinkel in de Main Street.