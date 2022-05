Efteling: Danse Macabre

Video: Efteling-medewerkers sjouwen met grafstenen Danse Macabre

Bezoekers van de Efteling waren vanmiddag getuige van een opmerkelijk tafereel. Op de Speelweide kwamen plotseling drie Efteling-medewerkers voorbij met grafzerken in hun handen. De personeelsleden droegen de grafstenen die onlangs gebruikt werden in een promotievideo voor de nieuwe attractie Danse Macabre.



Danse Macabre wordt de opvolger van het Spookslot. In het griezelige filmpje, dat vorige week gepubliceerd werd, is te zien hoe een zwarte kat over een kerkhof loopt. Vervolgens klinkt de bekende Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns, terwijl grafstenen met namen als Jozef Charlatan en Ignatus Violinist tot leven komen.

Een oplettende Twitter-gebruiker filmde de opvallende situatie op de Speelweide, waar momenteel het tijdelijke sprookje Efteling Wonderland te vinden is. Kunnen we binnenkort wellicht nieuw promotiemateriaal voor Danse Macabre verwachten?



Intern

Een woordvoerder tempert de verwachtingen: hij laat aan Looopings weten dat de decorstukken gebruikt worden voor een bescheiden "interne aangelegenheid". Meer details kan de voorlichter niet geven. Het Spookslot is de komende maanden nog geopend. Daarna wordt de 44 jaar oude attractie gesloopt.