Disneyland Paris

Video: Marvel-acteurs Brie Larson en Tom Holland spreken bezoekers Disneyland Paris toe

De Britse acteur Tom Holland en de Amerikaanse actrice Brie Larson hebben een boodschap voor bezoekers van Disneyland Paris. In de aanloop naar de opening van het nieuwe themadeel Marvel Avengers Campus namen de Hollywood-sterren een korte video op. Dat is te zien op YouTube.



Marvel Avengers Campus gaat op woensdag 20 juli open voor het grote publiek. Beide acteurs komen terug in het gebied: Holland speelt de rol van Peter Parker in de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure en Larson komt als Captain Marvel voorbij in de Iron Man-achtbaan Avengers Assemble: Flight Force.

De video wordt gepresenteerd door Beth Clapperton, creatief directrice van Walt Disney Imagineering Paris. Zij somt op wat er verder allemaal te beleven valt in het Marvel-themaland in het Walt Disney Studios Park: meet-and-greets, restaurants en een souvenirwinkel. Ondertussen worden ontwerpen en nieuwe beelden uit het gebied getoond.