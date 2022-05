Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt openingsdatum Avengers Campus bekend: 20 juli

Het nieuwe Marvel-themagebied van Disneyland Paris wordt over twee maanden officieel geopend. Dat heeft Disney zojuist bekendgemaakt. Vanaf woensdag 20 juli zijn alle bezoekers welkom in Marvel Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park. Eerder staan vermoedelijk al wel previews op de planning voor medewerkers, abonnementhouders en journalisten.



Disney belooft "verrassende live-action stunts, heroïsche ontmoetingen met Marvel-superhelden, twee attracties boordevol actie en themarestaurants en boetieks". In combinatie met het vorig jaar geopende Marvel-hotel New York wil Disneyland "de ultieme bestemming voor Marvel-fans" worden.

De openingsdatum van Marvel Avengers Campus komt voorbij in een videoboodschap van superheld Iron Man, het alter ego van Tony Stark. Hij verschijnt in de vorm van een nieuwe animatronic die bezoekers straks tegenkomen in de wachtrij van de vernieuwde lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force. Tot nu toe sprak Disneyland over een opening "begin zomer". De zomer start officieel al een maand eerder, op 21 juni.



Spinnenwebben

Het Marvel-gedeelte telt twee grote attracties: naast de rollercoaster kunnen bezoekers spinnenwebben slingeren met Spider-Man in de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure. Die attractie opende vorig jaar al in het Disney California Adventure Park in de Verenigde Staten.



Als bezoekers geluk hebben, komen ze in Avengers Campus onder meer Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Black Widow, Thor, Loki, Star-Lord en Gamora tegen. Verder maken Sam Wilson als Captain America, Okoye en de Dora Milaje uit Black Panther en Ant-Man en The Wasp voor het eerst hun opwachting in Disneyland Paris.



F.R.I.D.A.Y.

Volgens het achtergrondverhaal is Avengers Campus opgericht door Tony Stark "om de volgende generatie superhelden te ontdekken, te rekruteren en te trainen". Zijn zelflerende robotsecretaresse F.R.I.D.A.Y. (Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth) verschijnt in de vorm van een led-muur op het gebouw van Avengers Assemble: Flight Force.