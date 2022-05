Aquopolis Costa Dorada

Spaans waterpark doet na 21 jaar afstand van dolfijnen

Er komt een einde aan de dolfijnenshows in het Spaanse waterpark Aquapolis Costa Dorada. Het dolfinarium van de toeristische trekpleister in de provincie Tarragona is na 21 jaar gesloten. De negen dolfijnen zijn overgebracht naar een Chinees attractie- en dierenpark.



Met de verhuizing van de dolfijnen komt er een eind aan een strijd die sinds 2019 werd gevoerd door dierenactivisten. Zij probeerden het park te dwingen de dieren vrij te laten. Volgens experts was dat een slecht idee: de dolfijnen zouden niet meer kunnen wennen aan het leven in de zee.

De directie zegt dat het besluit niets te maken heeft met acties van activisten. De dolfijnen zouden zijn weggedaan zodat het park zich vanaf nu beter kan richten op familie-entertainment en attracties. Aquapolis - geopend in 1987 - is een waterpark met zwembaden, meerdere waterspeelplaatsen en zo'n twintig glijbanen.



Ocean Paradise

De negen zoogdieren zijn opgevangen in dierentuin Ocean Paradise in het Chinese Hainan, waar ze volgens Aquapolis deel uit zullen maken van voorlichtingsprogramma's en onderzoek. "De dolfijnen zijn veilig aangekomen en passen zich goed aan hun nieuwe thuis, dat is gebouwd volgens de strengste internationale normen en richtlijnen", beweert Aquapolis.



Tot blijdschap van de Spanjaarden kon de groep dieren bij elkaar blijven. "Dat was één van de prioriteiten." De verhuizing verliep in het geheim, om geen media-aandacht te genereren. Medewerkers mochten ook geen foto's of video's maken.



Harderwijk

Overigens heeft het Dolfinarium in Harderwijk hetzelfde Chinese park op het oog om acht tuimelaardolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen naartoe te sturen. Daarover loopt nog een juridisch conflict. Activisten vrezen dat de dieren gebruikt worden voor fokprogramma's en circusachtige shows.