PortAventura World

PortAventura World neemt hotel over op 2 kilometer van pretparkresort

PortAventura World kiest voor een uitbreiding buiten de grenzen van het huidige resort. De trekpleister in de Spaanse badplaats Salou heeft Mercure-hotel Atenea Aventura in de naburige gemeente Vila-seca overgenomen, gelegen op zo'n 2 kilometer van het attractiepark.



"Het is ons doel om ervoor te zorgen dat je ook plezier kunt hebben buiten PortAventura World", valt te lezen in een verklaring. "Dus als je van onze hotels houdt vanwege de decors en de sfeer, kun je daar nu op nog meer locaties van genieten."

Atenea Aventura telt momenteel 94 kamers en appartementen. Vanaf de hoofdingang van PortAventura World is het ongeveer dertig minuten wandelen of vijf minuten rijden naar het viersterrenhotel.



Restaurantmenu

De naam, het uiterlijk en het restaurantmenu gaan de komende tijd veranderen, zo laat PortAventura weten. "En dat is slechts het begin van wat er nog gaat komen. We willen je later meer hotels buiten het resort aanbieden in de stijl van PortAventura World, zodat je zelf kunt bepalen wat het best bij je past."



PortAventura World opende in 1995. Vandaag de dag telt het resort drie verschillende parken: PortAventura Park, Caribe Aquatic Park en Ferrari Land. Verder zijn er zes themahotels met de namen PortAventura, Caribe, El Paso, Colorado Creek, Gold River en Mansion de Lucy.