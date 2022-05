Efteling: Danse Macabre

Efteling-fan (41) neemt tatoeage als herinnering aan Spookslot

Het Spookslot in de Efteling wordt binnenkort gesloopt, maar één Efteling-fan houdt de herinnering aan de iconische attractie tot in de lengte der dagen levend. Joost Majoor (41) uit Bussum heeft een scène uit het spookkasteel vereeuwigd op zijn lijf. Hij liet onlangs een speciale tatoeage zetten van de beroemde viool in het Spookslot.



In gesprek met Looopings noemt Majoor het "een blijvende herinnering aan een prachtig stuk Efteling-geschiedenis". Wat maakt de attractie zo bijzonder? "Het Spookslot ademt Efteling. Bovendien zijn er mooie herinneringen. Als kind vond ik het doodeng en ging ik vastgeklampt aan mijn oma naar binnen. Op latere leeftijd kwam ik er weer met mijn kinderen, die het natuurlijk ook weer heel spannend vonden."

Majoor, die in het dagelijks leven ambulancechauffeur is, had al zeventien verschillende Efteling-tatoeages. Ze zijn allemaal gezet door de Eindhovense tattoo-artiest Bram Elstak, die ook de ontwerpen voor zijn rekening nam. Het plaatsen van de viool nam zo'n vier uur in beslag.



Respect

Ondanks het verdwijnen van de geliefde attractie kijkt de Bussumse Efteling-liefhebber wel reikhalzend uit naar opvolger Danse Macabre. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er iets moois van gemaakt wordt, met respect voor het origineel. En natuurlijk hoop ik dat de viool een mooi plekje gaat krijgen in Danse Macabre." Majoor sluit niet uit dat hij later nog een Danse Macabre-tatoeage neemt.