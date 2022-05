Futuroscope

Video: achter de schermen bij nieuwe tornadosimulator in Futuroscope

Het Franse pretpark Futuroscope werkt aan een simulator waarin bezoekers midden in een tornado terechtgekomen. Begin juli opent de nieuwe attractie Chasseurs de Tornades: een zogeheten motion theater van de Canadees-Amerikaanse fabrikant Dynamic Attractions. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het systeem.



Er vinden af en toe al wel testritten plaats met toevallige passanten. De Franse tv-zender TF1 mocht aanwezig zijn bij zo'n proefrondje. In een reportage komen ook beelden van achter de schermen voorbij, die onthullen hoe de spectaculaire attractie precies werkt. Algemeen directeur Rodolphe Bouin nam zelf een kijkje om te zien hoe het publiek reageert op de investering van 21 miljoen euro.

Chasseurs de Tornades bestaat uit een kantelend en draaiend platform met 120 zitplaatsen. Toeschouwers worden met een topsnelheid van zo'n 30 kilometer per uur rondgedraaid terwijl ze kijken naar een cirkelvormig led-scherm, gecombineerd met fysieke decors. Om een tornado te simuleren wordt gebruikgemaakt van speciale effecten als rook, water en wind.



Allergrootste

Met een hoogte van 8 meter en een oppervlakte van 470 vierkante meter beschikt de attractie volgens het park over het allergrootste led-scherm van Europa. Chasseurs de Tornades vervangt het oude paviljoen Images Studio uit 1995. Leverancier Dynamic Attractions was in Futuroscope eerder verantwoordelijk voor vliegsimulator L'Extraordinaire Voyage, geopend in 2016.



Futuroscope presenteerde vorig jaar een masterplan van 300 miljoen euro, waar de nieuwe simulator onderdeel van uitmaakt. Onlangs opende al een themahotel van 20 miljoen euro. De komende jaren volgen onder meer een waterbaan en een gigantisch overdekt zwembad. De investeringen moeten ervoor zorgen dat de Franse bestemming toekomstbestendig wordt en dat het attractieaanbod daadwerkelijk futuristisch blijft.