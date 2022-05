Efteling

Prijzen van Coca-Cola Freestyle in de Efteling bekend: 9,50 euro voor beker en twee drankjes

De Efteling heeft de tarieven van de nieuwe Coca-Cola Freestyle-automaten bekendgemaakt. Op drie plekken in het attractieparken worden speciale automaten geïnstalleerd waar bezoekers meer dan honderd verschillende smaken frisdrank kunnen tappen. In de Efteling krijgt het concept de naam D'n Dorstlesser.



Bij andere Europese pretparken met een Freestyle-systeem is het mogelijk om na het aanschaffen van een beker de hele dag onbeperkt te drinken. Die optie biedt de Efteling voorlopig niet aan. Eén hervulbare plastic beker kost 9,50 euro. Die kan in principe maximaal twee keer gevuld worden.

Dankzij een chip in de bekers weet een automaat hoe vaak een beker al gebruikt is. Wie nog meer dorst heeft, is 2,75 euro kwijt per bijvulbeurt. Het heractiveren van een beker kan bij de kassa van een horecalocatie en later ook bij aparte opwaardeerstations. Een petfles frisdrank van een halve liter kost in de Efteling momenteel 2,95 euro, exclusief 15 eurocent statiegeld.



Abonnementhouders

D'n Dorstlesser is vanaf half juni beschikbaar bij Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk en De Hongerige Machinist in Ruigrijk. De bekers worden dan ook verkocht bij mobiele karren. Wie twee bekers tegelijk koopt, betaalt 9 euro per stuk. Bij drie bekers wordt de prijs verlaagd naar 8,50 euro. Abonnementhouders zijn altijd 8,50 euro kwijt.



De Freestyle-bekers zijn vormgegeven in de stijl van de zeventigste verjaardag van de Efteling. Speciaal voor het jubileum werd er een unieke Efteling-smaak ontwikkeld: Slinger Slurp, bestaand uit Coca-Cola Zero Vanilla en Fanta Zero Cherry.