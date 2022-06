Avonturenpark Hellendoorn

Opening van nieuwe achtbaan Avonturenpark Hellendoorn uitgesteld: 'Extreem vertraagde levertijden'

De nieuwe achtbaan van Avonturenpark Hellendoorn gaat voorlopig niet open. Spinning coaster RidderStrijd was oorspronkelijk aangekondigd voor "het voorjaar van 2022". Officieel duurt het voorjaar nog tot dinsdag 21 juni. Dat gaat het Overijsselse pretpark echter niet redden, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Hij spreekt over een "grote teleurstelling". "We wachten al sinds zomer 2021 op een aantal cruciale bestelde onderdelen, waaronder delen van het besturingssysteem", legt de voorlichter uit. "Zonder deze cruciale onderdelen kunnen we de attractie niet operationeel krijgen en kan er dus niet getest en gekeurd worden."

Door leveringsproblemen is op dit moment niet duidelijk wanneer de benodigde elementen zullen arriveren. "Helaas lopen we tegen extreem vertraagde levertijden aan, door wereldwijde schaarste." Het noemen van een verwachte openingsdatum is daarom niet mogelijk. Een making-of-serie op YouTube ligt ook al bijna twee maanden stil.



Spoedig

Moet de opening mogelijk uitgesteld worden tot 2023? "We zijn hoopvol gestemd en verwachten dat ons lange wachten spoedig beloond zal worden", reageert de woordvoerder. "We hadden liever goed nieuws gebracht, maar willen transparant en eerlijk zijn over verwachtingen." Op een bord bij de attractie werd vorige week nog "medio 2022" vermeld. Die tekst is nu verdwenen.



RidderStrijd is een 13 meter hoge spinning coaster van de Franse fabrikant Reverchon, afkomstig uit een Mexicaans pretpark. Nederlanders kennen het attractietype vooral van de kermis. Avonturenpark Hellendoorn liet de baan opknappen bij een gespecialiseerd bedrijf. Verder verscheen er een wachtrij- en stationsgebouw in de vorm van een middeleeuwse burcht.