Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verkoopt wielen van achtbaan Gold Rush aan fans

Pretparkfans kunnen in Attractiepark Slagharen een bijzonder souvenir aanschaffen. In de winkels van Slagharen worden vanaf vandaag oude wielen van lanceerachtbaan Gold Rush aangeboden. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Wie de achtbaanwielen wil scoren, kan terecht in de grote Main Store in de Main Street en bij Gold Exchange, de winkel bij de uitgang van Gold Rush. Ze zijn te koop voor 40 euro per stuk, zolang de voorraad strekt.

"We denken dat er veel vraag naar is", vertelt de voorlichtster. "Van fans krijgen we regelmatig het verzoek of we oude onderdelen van attracties in de verkoop kunnen gooien. Aan die oproepen geven we nu gehoor. Voor liefhebbers is het natuurlijk ontzettend leuk om een écht stukje Slagharen in huis te halen."



Lanceringen

Het gaat om kleine zijfrictiewielen die voorkomen dat een trein loskomt van de baan. Gold Rush, geopend in 2017, is 33 meter hoge een triple-launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer, bestaand uit drie lanceringen - vooruit, achteruit en weer vooruit - en twee inversies. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.