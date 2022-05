Kermis

Duitse kermis opgeschrikt door dodelijke schietpartij

Op een kermis in Duitsland heeft zondagavond een dodelijke schietpartij plaatsgevonden. Bij de ingang van de Steinert Kirmes in de stad Lüdenscheid, gelegen in deelstaat Noordrijn-Westfalen, ontstond rond 20.30 uur een woordenwisseling tussen een groep van zes personen en een 16-jarige jongen.



Toen de tiener even later zijn 52-jarige vader erbij haalde, sloeg de groep op de vlucht. Tijdens de achtervolging losten twee van de jongeren schoten. Een 40-jarige man uit Gummersbach, die bij de ingang van de kermis stond, werd daarbij geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"Er wordt onderzoek gedaan naar het verband tussen de twee groepen en het slachtoffer", zo laten de Duitse autoriteiten weten. De jongeren zijn nog voortvluchtig. Getuigen van het voorval kunnen contact opnemen met de politie.



Medeleven

De Steinert Kirmes begon afgelopen zaterdag. In een verklaring laten de initiatiefnemers weten geschrokken te zijn van het incident. Men betuigt medeleven "aan alle betrokkenen en in het bijzonder aan de nabestaanden van de overledene".



De organisatie belooft dat de veiligheidseisen worden aangescherpt. Er komen onder andere meer beveiligers, om conflicten direct in de kiem te kunnen smoren. "Gewelddadige acties horen niet thuis op een festival dat moet zorgen voor afleiding, plezier en ontspanning. De kermis staat bekend als een evenement voor het hele gezin en we gaan er alles aan doen om dat zo te houden."