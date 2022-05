Efteling

Drukte in Archipel: waterspeelplaats Efteling blijkt schot in de roos

Archipel, de nieuwe waterspeelplaats van de Efteling, valt in de smaak. Sinds afgelopen week staat er water in het speelgebied, dat onderdeel is van het themadeel Wereld van Sindbad. Efteling-bezoekers blijken veel behoefte te hebben aan een beetje waterpret: kinderen duiken massaal het water in.



Daarmee ontpopt Archipel zich op zonnige dagen tot de populairste speeltuin van het park. Vandaag liep de temperatuur in Kaatsheuvel op tot 23 graden. Als het komende zomer nog warmer wordt, zal de populariteit van het avontureneiland vermoedelijk nog verder stijgen.

Ouders doen er bij gunstige weersomstandigheden dus goed aan om reservekleding mee te nemen voor hun kroost. Vandaag werden natte kleren te drogen gehangen in de struiken aan de rand van het gebied. Verder blijkt er behoefte te zijn aan meer zitgelegenheden voor wachtende ouders. Zij zijn nu veroordeeld tot een plek op een steen.



Eenvoudig

Archipel kent een eenvoudige opzet: er staan wat bamboehutjes in een plas water, met daaromheen houten balken, kistjes, tonnen en een scheepswrak. Van interactieve elementen is geen sprake. Ook zijn er geen fonteinen te vinden. Wellicht volgen die nog in een tweede bouwfase. De Efteling is van plan om de speelplaats op een later moment uit te breiden.