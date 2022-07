Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg ontwikkelt themabeleving in oude mergelgroeve

Een oude mergelgroeve onder Sprookjesbos Valkenburg wordt de komende tijd gebruikt als attractie. Bezoekers van het Limburgse pretpark kunnen deze zomer een avontuurlijke tocht maken door een gangenstelsel in de groeve, onder leiding van een ridder. De themabeleving kreeg de naam Cavern Quest.



Jaren geleden was op die plek ook al een attractie te vinden, toen onder de noemer de Gevaarlijke Groeve. Vanwege de coronacrisis was de locatie geruime tijd niet toegankelijk. "In de tussentijd hebben we een nieuw, spannender verhaal laten ontwikkelen en is alle aankleding en elektra volledig vernieuwd", vertelt een woordvoerder.

Hij spreekt over "een unieke, authentieke locatie". "Het Sprookjesbos onderscheidt zich hiermee van andere gezinsparken." De groevetocht kan geboekt worden op weekenddagen. Vanwege de beperkte capaciteit zijn er aparte tickets voor nodig. Die kosten online 4 euro per persoon.



Technieken

Op den duur wil men de groeve inzetten voor een grotere walkthrough-attractie, met meer technieken. Daarvoor is de hulp ingeroepen van de Breda University of Applied Sciences. Wanneer dat concept geïmplementeerd kan worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Tot die tijd wordt een acteur ingezet, in samenwerking met 4 Seasons Entertainment.