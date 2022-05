Attractiepark Toverland

Toverland komt met compensatie voor festivalbezoekers die muntjes overhielden

Niet alle bezoekers van muziekfestival Toverland Live hebben zaterdagavond al hun muntjes kunnen opmaken. Toverland gaat die personen compenseren, zo laat het attractiepark weten. Tijdens de eerste editie van de feestavond stonden er lange rijen voor kraampjes met eten en drinken. Er kon alleen met muntjes betaald worden. Die kostten 2,75 euro per stuk.



Vanwege de grote drukte en een dranktekort bleek het voor sommige festivalgangers onmogelijk om alle gekochte muntjes daadwerkelijk te gebruiken. Wie overgebleven muntjes nog niet heeft weggegooid, kan aanspraak maken op een compensatie. Daarover wordt binnenkort meer informatie gepubliceerd op de Toverland-website.

Voor een aantal bezoekers komt de mededeling te laat. Op social media verschijnen berichten van mensen die hun muntjes al hebben weggegooid of ter plekke tegen hun zin in hebben gebruikt, omdat ze dachten dat ze anders hun geld kwijt zouden zijn. Toverland-medewerkers lieten gisteravond namelijk weten dat er sowieso géén sprake zou zijn van enige vorm van compensatie.



Miscommunicatie

Die miscommunicatie zorgt nu voor een hoop frustratie, zo valt te lezen op Twitter. "Komen jullie nu mee, heb munten in de vuilbak gegooid, was veel te lang wachten overal", schrijft een bezoeker. "Wat een grap", zegt een ander, die ter plaatse te horen kreeg dat er "absoluut geen mogelijkheid tot restitutie" zou zijn. "Zelfs niet om te betalen met de muntjes op een andere dag in Toverland. Muntjes heb ik nu niet meer. Misschien voortaan vooraf beleid schrijven, Toverland."



Ook Jipke is teleurgesteld. "Als ik dat had geweten, had ik geen uur en vijftien minuten gewacht om om 00.50 uur mijn eten te krijgen..." Linda: "Jammer dat in het park werd gezegd dat dat niet kon, nu zijn we veel tijd kwijtgeraakt, steeds een half uur wachten voor een drankje, om dan toch de muntjes maar uit te geven."



Tweede editie

Waarom werd er eerder iets anders gecommuniceerd dan nu? "Naar aanleiding van verschillende signalen vanuit het park hebben we besloten om niet-gebruikte muntjes toch te compenseren aan gasten", zo luidt de verklaring. Toverland belooft alle commentaren en verbeterpunten ter harte te nemen voor toekomstige festiviteiten in het park. Een tweede editie van Toverland Live is nog niet officieel aangekondigd.