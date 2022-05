Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg opent oude paardenbaan uit de Valkenier

De oude paardenbaan uit de Valkenier blijft in Valkenburg. Het pretpark in Zuid-Limburg werd vorig jaar definitief gesloten naar aanleiding van zware overstromingen. Vervolgens zijn de attracties verkocht. Eén daarvan verhuisde naar een voormalige concurrent: Sprookjesbos Valkenburg.



Daar opende de paardenbaan dit weekend onder de nieuwe naam Equi Genus, Latijn voor paardenrace. De attractie werd onderdeel van Ville d'Eureka, een parkdeel dat draait om uitvinders. Even verderop is de vorig jaar geopende ballonnenmolen Calidius te vinden.

Bij het bepalen van het thema werd het park geadviseerd door voormalig Toverland-ontwerpster Nicky de Waal. "De ornamenten rond de baan stonden voorheen verspreid door de Valkenier", vertelt Sprookjesbos-eigenaar Mark de Ruiter aan Looopings. "Mijn eigen moeder heeft de bloemen uitgezocht en geplant."



Gereviseerd

De kinderattractie werd ooit gefabriceerd door het onbekende Duitse familiebedrijf Ihle. In opdracht van Sprookjesbos is de baan volledig gereviseerd, gestraald en dubbel gepoederlakt door de firma RIWI. Afgelopen vrijdag kwam de goedkeuring van TÜV Nederland.