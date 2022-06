Parc Astérix

Parc Astérix vervangt dolfijnenshow door duikvoorstelling

Parc Astérix heeft een dolfijnenshow vervangen door een nieuwe duikvoorstelling. Begin 2021 werd bekend dat het Franse pretpark na 32 jaar stopt met het houden van dolfijnen. Sindsdien stond het Théâtre de Poseidon leeg. Nu is er een nieuwe invulling gevonden voor de showarena.



Deze zomer wordt in het openluchttheater Les Plongeons de l'Olympe opgevoerd. Volgens het verhaal nemen de Grieken en Romeinen het tegen elkaar op in een duikduel, onder toeziend oog van oppergod Zeus. Vier Romeinse en vier Griekse atleten doen mee aan een duikwedstrijd in het hart van de stad Olympia, waar de Olympische Spelen zijn ontstaan.

Het ontwikkelen van de show duurde vier maanden, meldt het attractiepark. Daarbij is het Théâtre de Poseidon, dat enkele duizenden zitplaatsen telt, voorzien van een Olympisch thema. Er kwam een zwembad te staan met een diameter van bijna 11 meter. Ook werden er twee duikplanken, een schommel en een 25 meter hoge toren neergezet.



Première

De stuntmensen komen volgens Parc Astérix uit zeven verschillende landen. Vandaag vindt de première plaats. Bij wijze van test is de voorstelling eind mei al een aantal keer opgevoerd voor publiek. Les Plongeons de l'Olympe zit inbegrepen bij de entreeprijs.