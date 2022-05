Beekse Bergen

Beekse Bergen wijzigt naam van vakantiepark

Vakantiepark Beekse Bergen krijgt een nieuwe naam. Vanaf donderdag 2 juni, tegelijk met de officiële opening van een nieuw centrumgebouw, gaat het bungalowpark door het leven als Lake Resort Beekse Bergen. Op die manier moet er een duidelijker onderscheid ontstaan met het andere vakantiepark, het Safari Resort.



Het oude centrumgebouw ging in juni vorig jaar in vlammen op. In november kwamen plannen naar buiten voor een nieuw complex, dat nu af is. Verder zijn er de afgelopen maanden nieuwe accommodaties geplaatst en werden bestaande recreatiewoningen, sanitairgebouwen en het entreegebied opgeknapt.

"We willen dit park naar een hoger niveau tillen, zodat het beter past bij de visie die we hebben voor Beekse Bergen", zegt directrice Leentje Lips van moederbedrijf Libéma. Daar hoort ook een nieuwe naam bij. "Bovendien sluit het zo beter aan bij de kwaliteit van de overige parken."



Gastenservice

Het gloednieuwe centrumgebouw, opgetrokken in Afrikaanse stijl, kreeg de naam Ganvie Village. Minder dan een jaar na de verwoestende brand kan er weer gezwommen, gedineerd en gespeeld worden. De gastenservice is eveneens naar Ganvie Village verplaatst. Verder is er ruimte voor zakelijke bijeenkomsten en familiefeesten.