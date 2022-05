Liseberg

Zweeds pretpark treft schikking van 952.000 euro wegens problemen met achtbaan

Het Zweedse pretpark Liseberg heeft een schikking getroffen met een adviesbureau. Dat melden Zweedse media. Door foutieve berekeningen van de firma Cowi liep de bouw van de achtbaan Valkyria in 2018 maanden vertraging op. Vanwege alle misgelopen inkomsten spande Liseberg een rechtszaak aan.



Valkyria is een dive coaster, waarbij treinen een vrije val maken in een ondergrondse tunnel van 8 meter diep en 50 meter lang. Bij het aanleggen van die tunnel liep Liseberg destijds tegen grote problemen aan. Het bedrijf Cowi was verantwoordelijk voor berekeningen met betrekking tot het bodemtype. Die bleken achteraf niet te kloppen, waardoor er kostbare extra werkzaamheden moesten plaatsvinden.

Liseberg becijferde dat het attractiepark 167.000 betalende bezoekers had misgelopen door de vertraging. Ter compensatie vroeg men in eerste instantie 68 miljoen Zweedse kroon van Cowi, ongeveer 6,5 miljoen euro. Bij de schikking heeft Liseberg genoegen genomen met een fractie van dat bedrag: 10 miljoen kroon, ofwel 952.000 euro. Bovendien worden de juridische kosten van Liseberg niet vergoed.



Conflict

Directeur Andreas Andersen is blij dat het langlopende conflict nu achter de rug is, vertelt hij aan Zweedse media. De juridische procedure kostte volgens hem een hoop tijd en geld. Ondanks het relatief lage schikkingsbedrag zegt de pretparkbaas tevreden te zijn met de uitkomst. Hij benadrukt dat alle beetjes helpen na een zware coronaperiode zonder inkomsten.



Valkyria ging uiteindelijk open in augustus 2018. De 47 meter hoge dive coaster, gebouwd door de Zwitserse firma Bolliger & Mabillard, telt drie inversies. Treinen halen een topsnelheid van 105 kilometer per uur. Ondanks de komst van de nieuwe achtbaan zag Liseberg het bezoekersaantal in de zomer van 2018 licht dalen.