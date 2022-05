Walibi Holland

Walibi Holland verlengt samenwerking met dancefestival: nog minimaal tien jaar Defqon.1

Walibi Holland heeft de samenwerking met festivalorganisator Q-dance verlengd. Dancefestival Defqon.1 kan daardoor nog minimaal tien jaar op het evenemententerrein van Walibi gehouden worden. Dat hebben beide partijen zojuist bekendgemaakt.



De eerste editie van Defqon.1 vond elf jaar geleden plaats. In 2020 en 2021 ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar keert het festival terug van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni. De organisatie spreekt over "ruim 95.000 bezoekers uit meer dan 110 landen".

Q-dance-directeur Sander Bijlstra is blij met het verlengen van de overeenkomst. "Ook na twee jaar stilstaan is het mooi om te merken hoeveel we aan onze strategisch partners hebben", laat hij weten. Dankzij een nieuwe vergunning duurt het dancefeest in 2022 voor het eerst vier dagen. De officiële naam luidt Defqon.1 Weekend Festival.



Doorgroeien

Q-dance, dat onderdeel is van de ID&T Group, wil "de komende jaren doorgroeien". Ook Walibi-directrice Mascha Taminiau zegt tevreden te zijn. "Wij kennen Q-dance als een professionele organisatie waar wij heel graag nog eens tien jaar mee samenwerken." Het pretpark in Biddinghuizen verdient een hoop geld met het huisvesten van evenementen als Defqon.1, Lowlands en Mudmasters.