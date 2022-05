Efteling

Foto's: Efteling heropent avontureneiland Archipel mét water

De Efteling heeft water toegevoegd aan het nieuwe speelgebied Archipel. Bezoekers kunnen vanaf vandaag in het water spelen op en rond het oosterse avontureneiland, dat onderdeel is van het themagebied Wereld van Sindbad. Daarmee heeft de Efteling er een nieuwe waterattractie bij.



Bij de opening van Archipel in februari ontbrak het water, volgens het attractiepark in verband met het koude weer. Maar toen de temperaturen in het voorjaar omhoog schoten, stond de waterspeelplaats nog steeds droog. Men wachtte op een akkoord van keuringsinstantie TÜV.

Volgens een woordvoerder kon de keuring niet eerder plaatsvinden vanwege de late levering van bepaalde onderdelen. De afgelopen weken was Archipel gesloten voor werkzaamheden. Vorige week ging ook de aangrenzende bootjesmolen Sirocco even dicht.



Knieën

Nu is Archipel alsnog gevuld met water én toegankelijk voor publiek. Dat water is hier en daar opvallend diep: volwassenen staan er op sommige punten tot hun knieën in. Bezoekers kunnen ook proberen om droog te blijven door te klimmen over houten balken, kistjes, tonnen en een scheepswrak.



Verder is er een wijziging doorgevoerd aan één van de bamboehutjes. Omdat kinderen daar het rieten dak bleken los te trekken, werd een houten paneel toegevoegd. Op die manier hoopt de Efteling dat het dak vanaf nu met rust gelaten wordt.