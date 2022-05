Kermis

Video: kermisbezoeker haalt stunt uit bij gesloten zweefmolen

Op de kermis in Groningen heeft een bezoeker een pijnlijke stunt uitgehaald bij de gesloten zweefmolen Around the World. De attractie staat momenteel stil naar aanleiding van een ongeluk, waarbij drie personen lichtgewond raakten. Een jongen besloot na sluitingstijd van de kermis op een hek te klimmen.



Vervolgens sprong hij naar één van de bakjes, die stil hingen op enkele meters hoogte. Dat liep niet goed af: de knul belandde met een hard klap op het platform van de attractie. Een omstander filmde de kwajongensstreek. Daar werd een TikTok-video van gemaakt, die inmiddels is verwijderd.

Around the World is volgens de eigenaar 60 meter hoog. Afgelopen zondag ging de molen na een ritje plotseling direct weer draaien. Drie mensen die op het platform stonden, liepen onder meer kneuzingen en schrammen op. Sindsdien mag de attractie niet open.