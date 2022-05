Efteling

Video: Efteling-entertainer zingt nog één keer Bob-afscheidslied op dorpsfeest

Volkszanger Jürgen Freilich, bekend van zijn talloze optredens in de Efteling, heeft zijn speciale Bob-lied nog één keer ten gehore gebracht. Vanwege de sloop van de bobsleebaan bracht de entertainer in de zomer van 2019 het nummer Dag Mooie Bob uit. Sinds de sluiting van de Bob treedt Freilich niet meer op in het attractiepark.



Wel was hij donderdagavond te gast op een dorpsfeest in het centrum van Kaatsheuvel; het vrij toegankelijke Pleinfestival. Op verzoek van aanwezige Efteling-fans werd het Bob-nummer nog eenmaal van stal gehaald.

Daarbij beperkte de zanger zich tot het refrein: de tekst van het couplet was inmiddels al iets te ver weggezakt. De Efteling is één van de vele sponsors van het jaarlijkse Pleinfestival. Het evenement wordt gehouden op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel, niet te verwarren met het nostalgische Anton Pieckplein in de Efteling.



Veldwachter

Freilich is een typetje van entertainer René Peters. Buiten de Efteling hanteert hij een andere naam voor de act, namelijk Stimmung mit Peter. De Bob werd in 2020 vervangen door de dubbele familieachtbaan Max & Moritz. Als eerbetoon kreeg Peters daar een rolletje: hij sprak de stem in van de veldwachter die bezoekers de veiligheidsregels uitlegt.