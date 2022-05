Efteling

Efteling-fans klagen over 'belachelijke prijzen' van tafellinnen-set

De Efteling heeft in samenwerking met het TextielMuseum in Tilburg een exclusieve tafellinnen-lijn ontwikkeld. Die bestaat uit een tafellaken, een tafelloper, servetten en een theedoek. Efteling-liefhebbers reageren op social media niet bepaald enthousiast. Dat heeft alles te maken met de prijzen van de producten.



Voor een tafellaken van 160 bij 300 centimeter vraagt de Efteling bijvoorbeeld 175 euro. De tafellopers van 160 bij 60 centimeter worden voor 45 euro per stuk verkocht. Voor een set van twee servetten van 55 bij 55 centimeter moet 30 euro afgerekend worden.

Volgens de Efteling zijn de prijzen te verantwoorden omdat de oplage "zeer beperkt" is. Er werden bijvoorbeeld zeshonderd servetten gemaakt. De oplage van de theedoek, verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, is wel groter. Daar hangt een prijskaartje aan van 20 euro.



Schrikken

Efteling-fans schrikken van die tarieven, blijkt uit een rondgang op Facebook. "Een tafellaken van 175 euro, echt niet", klaagt Jannie de Rooy op de officiële Facebook-pagina van Efteling-abonnementhouders. "Het is veel te duur allemaal", vindt Susanne Bosman. "Als jullie het nou eens wat goedkoper zouden maken kun je meer produceren en kunnen meer mensen iets bestellen!"



Els Bos gaat er in ieder geval niet aan beginnen. "Wat zou ik graag het tafelkleed op mijn tafel hebben liggen! Jammer genoeg vind ik dit echt heel duur!" Diana Derriks snapt naar eigen zeggen best dat exclusief tafellinnen prijzig is. "Maar toch! Eén theedoek van 20 euro." Kirsten van Ineveld: "Ik kan me voorstellen dat kwaliteit duur is, maar dit heb ik niet over hiervoor."



Zeeman

Ondertussen vreest Tommy Voets voor de kwaliteit. Hij kocht ooit Efteling-ovenwanten in het attractiepark. "Waarmee je geen hete ovenschaal uit de oven kunt halen zonder je klauwen te verbranden." Jurgen Van de Wouw spreekt over "terrorprijzen". "Van mij mogen ze alles houden. Van een tafellaken van de Zeeman of Hema kan ik ook eten."



Ook op andere plekken klinkt kritiek. "Ik dacht eerst dat ik het niet goed las", schrijft Danielle Frigge op een fanpagina. "Echt idioot duur, hoor..." Rianne van Riel spreekt over "belachelijke prijzen". Lydia Essteling vreest dat de Efteling straks alleen nog is weggelegd voor mensen met een "dikke bankrekening". Deborah Veenman vraagt zich af of er misschien goud in het textiel is verwerkt. Tanja van Loon: "Voor die prijzen mogen ze het lekker zelf houden."



Inschrijving

Wie wél interesse heeft, kan zich aanmelden via een formulier op de website van de Efteling. De verkoop vindt in eerste instantie alleen plaats op basis van inschrijving. Wie geselecteerd wordt, kan een gekozen artikel in juni ophalen in de Efteling. Producten die overblijven, worden vanaf 1 juli aangeboden bij In den Ouden Marskramer. Dat is de souvenirwinkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos.