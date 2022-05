Boudewijn Seapark

Dierenrechtenorganisatie klaagt over aaisessies met dolfijnen voor 110 euro

Het Belgische dierenpark Boudewijn Seapark is weer gestart met het aanbieden van aaisessies met dolfijnen. Voor 110 euro mogen bezoekers dolfijnen ontmoeten en aanraken. Dierenrechtenorganisatie Bite Back is er fel op tegen. In Vlaanderen geldt sinds 2019 officieel een verbod op direct contact tussen wilde dieren en het publiek.



Daarvoor werd destijds de Vlaamse wetgeving aangepast. In mei 2019 heeft Boudewijn Seapark echter een ontheffing aangevraagd, specifiek voor deze betaalde ontmoetingen. Bijna een jaar later, in april 2020, kwam daarvoor een goedkeuring vanuit de overheid.

Vanwege het coronavirus stond het programma vervolgens twee jaar lang op een laag pitje. Nu is het boeken van de aaisessies weer mogelijk, tot grote ergernis van Bite Back. De organisatie startte een campagne. Men roept Ben Weyts, de Vlaams minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport, tot de orde. Bovendien werd er een officiële klacht ingediend.



Pedagogisch karakter

De overheid knijpt in dit specifieke geval een oogje dicht omdat de betaalde ontmoetingen in Boudewijn Seapark een educatief en pedagogisch karakter zouden hebben. Bezoekers zouden eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor natuurbescherming na direct contact met een dolfijn. Volgens Bite Back is dat echter nooit bewezen.



"Is dit het soort educatie dat we aan onze kinderen willen bieden?", vraagt Bite Back zich af. "Dat we hen leren dat je, als je er maar genoeg geld voor betaalt, een wild dier mag benaderen en aanraken? Waarom een stressgevoelig dier dwingen deel te nemen aan een interactie waar het nooit om gevraagd heeft?"