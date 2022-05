Attractiepark Toverland

Toverland zet nieuwe muziek niet op Spotify: 'Moet uniek blijven'

Toverland kiest ervoor om nieuwe muziek, gecomponeerd voor de themagebieden Land van Toos en Wunderwald, voorlopig niet te publiceren. De reden: het Limburgse attractiepark heeft vaak meegemaakt dat andere partijen aan de haal gingen met Toverland-muziek.



Zo doken de melodieën van Toverland ongevraagd op in winkelcentra, in dierentuinen en zelfs in andere pretparken. "Daar balen we dan van, want onze muziek is speciaal voor ons park gecomponeerd", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

In het verleden werden nieuwe soundtracks steevast uitgebracht op cd en toegevoegd aan streamingplatforms als Spotify en Apple Music. Door af te stappen van dat principe, hoopt Toverland te voorkomen dat de muziek ergens anders opduikt. "De muziek moet uniek blijven." Om dezelfde reden ontbreekt de muziek van duikshow The Battle of Port Laguna online en in de Toverland-winkels.



Onderweg

Het is slecht nieuws voor fans die ook thuis of onderweg graag naar Toverland-deuntjes luisteren. "Maar de muziek van bijvoorbeeld Port Laguna, Avalon, de Magische Vallei en Troy is nog gewoon online te vinden", verduidelijkt de voorlichtster. "En iedereen kan alle muziek natuurlijk live in het park komen beluisteren."