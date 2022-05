Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heropent waterattractie Expedition Nautilus

Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen weer een watergevecht met elkaar houden. Het pretpark in Overijssel heeft de interactieve waterattractie Expedition Nautilus onlangs heropend. Afgelopen winter onderging de molen een opknapbeurt. Bij de start van het nieuwe seizoen - begin april - was de attractie nog dicht.



Inmiddels is Expedition Nautilus weer operationeel. "Zeker met de zomerse temperaturen van deze maand is dat een welkome aanvulling op het attractieaanbod", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Onze gasten zijn er in ieder geval zichtbaar blij mee."

Na een renovatie staat Expedition Nautilus niet meer in teken van Jules Verne. De molen oogt nu als een goudmijn in het Wilde Westen. Het gaat om een attractie van het type twist 'n' splash, afkomstig uit de fabriek van de Duitse firma Mack Rides. In de Benelux bestaat daar maar één exemplaar van.