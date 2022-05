Efteling

Foto's: huisje van Vrouw Holle herrijst in de Efteling

Het opnieuw opbouwen van het huisje van Vrouw Holle in de Efteling gaat opvallend snel. Ongeveer een maand geleden werd de fundering voor het bouwwerk gestort. Inmiddels staat de constructie al voor een groot deel overeind.



De buitenmuren werden al opgemetseld. Ook de contouren van het dak zijn al zichtbaar. De Efteling heeft nog even de tijd: pas komende winter moet het tafereel af zijn. Als alles volgens plan verloopt, kan Vrouw Holle het tijdens de Winter Efteling weer laten sneeuwen.

Het oorspronkelijke sprookjeshuisje, gebouwd in de jaren veertig, werd eind 2019 gesloopt voor groot onderhoud. In het voorjaar van 2020 had een nieuwe versie van het gebouw moeten verschijnen, maar vanwege bezuinigingen in coronatijd belandde het project in eerste instantie in de ijskast.



Put

Sindsdien ontbreekt Vrouw Holle in het Sprookjesbos. Haar put, waar het bijbehorende verhaal verteld wordt door middel van een diavoorstelling, is ondertussen wel blijven staan.