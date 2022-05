Attractiepark Toverland

Duikshow Toverland enkele dagen niet te zien vanwege festival

The Battle of Port Laguna, de duikshow van Toverland, is deze week op enkele dagen niet te zien. Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei moeten bezoekers de voorstelling missen. De reden: in entreegebied Port Laguna wordt een podium gebouwd voor de eerste editie van muziekfestival Toverland Live.



Het evenement vindt zaterdag van 19.00 tot 00.00 uur plaats. Er staan optredens op het programma van onder meer Maan de Steenwinkel, Rolf Sanchez en Kris Kross Amsterdam. Vanwege de op- en afbouw is het tijdelijk niet mogelijk om The Battle of Port Laguna op te voeren.

Het park informeert bezoekers erover via de online kalender op de Toverland-site. Op zaterdag sluiten de poorten voor dagbezoekers om 18.00 uur. Voor Toverland Live moeten aparte tickets gekocht worden. Het reguliere tarief bedraagt 42,50 euro. Parkeren kost 5 euro.



Parelschip

The Battle of Port Laguna ging in 2019 in première. Sindsdien keerde de productie elk zomerseizoen terug. Het verhaal draait om een parelschip waar iedereen de kapitein van kan worden. Na de onderbreking wordt de duikshow weer dagelijks opgevoerd tot begin september.