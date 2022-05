Drayton Manor Resort

Foto's: Engels pretpark opent themagebied Vikings met drie nieuwe attracties

Het Engelse pretpark Drayton Manor heeft dit weekend het nieuwe themagebied Vikings geopend. Daarin zijn onder meer drie gloednieuwe attracties te vinden: disk'o coaster Thor, nebulaz-molen Loki en paardenbaan Sleipnir. Verder is de bestaande familieachtbaan Buffalo Coaster uit 1987 omgedoopt tot Jormungandr.



De uitbreiding staat in het teken van de noordse mythologie. Thor, Loki en Jormungandr zijn gefabriceerd door de Italiaanse leverancier Zamperla. Sleipnir komt van Metallbau Emmeln uit Duitsland. Een nieuwe horecalocatie, waar onder andere barbecuegerechten op het menu staan, kreeg de naam Walhalla.

Loki is de eerste attractie van het type nebulaz in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een draaiende constructie met vier armen. De gondels bewegen bewegen tijdens een ritje rakelings langs elkaar heen. Thor bestaat uit een draaiende schijf die heen en weer slingert over een golvende rail. Volgens Drayton Manor kan de attractie geclassificeerd worden als achtbaan, maar daar zijn niet alle pretparkfans het mee eens.



Zeethema

Drayton Manor werd in 2020 overgenomen door de Looping Group, de eigenaar van bijvoorbeeld Avonturenpark Hellendoorn. Sindsdien wordt er veel geïnvesteerd. Vorig jaar presenteerde men al een nieuw themadeel in zeethema; Adventure Cove.