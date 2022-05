Attractiepark Toverland

Toverland: tweede editie van YouTube-dag op zondag 12 juni

Toverland staat volgende maand een dag in het teken van youtubers en andere influencers. Op zondag 12 juni vindt de tweede editie van YoutubersxToverland plaats, met speciale activiteiten rond online bekendheden. Het evenement werd in 2019 voor het eerst gehouden.



Daarbij waren onder andere Enzo Knol, Milan Knol, Dylan Haegens en Dionne Slagter aanwezig. Een jaar later zouden Kelvin Boerma, Rutger Vink, Thomas van Grinsven en tweelingzussen Mylène en Rosanne Waalewijn langskomen, maar toen moest de YouTube-dag geannuleerd worden door de coronacrisis.

Ook in 2021 ging het evenement niet door. Nu keert YoutubersxToverland alsnog terug. De eerste namen zijn al bekendgemaakt: Rutger Vink, Thomas van Grinsven en leden van het kanaal Bankzitters, bestaand uit Matthyas het Lam, Raoul de Graaf, Koen van Heest, Robbie van de Graaf en Milo ter Reegen.



TikTok

In entreegebied Port Laguna wordt een groot podium gebouwd. Verder zorgt het Limburgse attractiepark voor TikTok-plekken en 360 graden-camera's. Men belooft binnenkort meer namen aan te kondigen. De reguliere ticketprijs bedraagt 35 euro. Wie op tijd kaarten bestelt, krijgt korting. Abonnementen zijn gewoon geldig.