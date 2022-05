Efteling

Efteling in juli en augustus elke dag open tot 21.00 of 22.00 uur

De Efteling blijft in de zomermaanden extra lang geopend. Het attractiepark is van vrijdag 1 juli tot en met zondag 4 september 2022 dagelijks toegankelijk van 10.00 tot 21.00 of 22.00 uur. Dat blijkt uit de openingskalender voor de zomerperiode, die zojuist is gepubliceerd.



In juli sluiten de poorten van de Efteling op vijftien dagen om 21.00 uur en op zestien dagen om 22.00 uur. In augustus en de eerste week van september is het park elke dag tot 22.00 uur open. Reguliere entreebewijzen kosten 46 euro per persoon.

Daarnaast zijn er ook weer speciale avondkaartjes beschikbaar, de zogenoemde Maan-tickets. Daarmee kunnen bezoekers de Efteling van 18.00 tot sluitingstijd - dus in totaal drie of vier uur - beleven. Maan-toegangskaarten kosten 25 euro, relatief fors duurder dan het standaardtarief.



Entertainment

Het avondprogramma van vóór de coronacrisis, het Negen Pleinen Festijn, keert niet terug. In plaats daarvan komt de Efteling met nieuw zomerentertainment, dat draait om attracties die "tot leven komen". Wat dat precies inhoudt, wordt later bekendgemaakt.