Speelstad Oranje

Drents pretpark Speelstad Oranje krijgt tóch tweede leven: 'Grote renovatie'

Het overdekte attractiepark Speelstad Oranje in Drenthe gaat weer open. Dat schrijft Gerrit Brink, directeur van ingenieurs- en bouwbureau Conquestica, op zijn LinkedIn-pagina. Hij is door parkeigenaar Hennie van der Most aangesteld als projectmanager, om Speelstad Oranje nieuw leven in te blazen. Er komen een hoop nieuwe attracties, meldt de nieuwbakken manager.



Speelstad Oranje sloot in september 2015 vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. De afgelopen jaren kwamen meerdere initiatieven voorbij om de bestemming een tweede leven te geven. Een jaar geleden werden nog drie nieuwe eigenaren gepresenteerd, maar in oktober bleek dat Van der Most de overeenkomst met het drietal eenzijdig had beëindigd.

Vervolgens kwam vastgoedhandelaar Amresh Bajnath in beeld, die van het naastgelegen pipodorp een asielzoekerscentrum wilde maken. Sinds januari worden er arbeidsmigranten gehuisvest in het bungalowpark. Volgens de gemeente Midden-Drenthe is dat tegen de regels. Bajnath houdt vol dat hij in zijn recht staat. Hij heeft ook al aangekondigd honderden Oekraïners te gaan opvangen.



Uitdaging

Ondertussen worden er dus plannen gemaakt om het naastgelegen pretpark weer open te stellen voor publiek. Brink spreekt over een "grote renovatie" en een "mooie uitdaging". "Naast het behoud van karakteristieke elementen van weleer, die er straks als nieuw uitzien, worden er ook veel nieuwe attracties toegevoegd. Wat precies houden we nog even voor ons natuurlijk."



De Zuid-Hollandse firma Moos Studioos van Hans Imanse wordt ingeschakeld voor het ontwikkelen van het nieuwe concept. Brink: "We gaan er het mooiste indoorpark van Noord-Nederland van maken, of zoals Hennie toepasselijk zei: het is tijd dat nu de volgende generatie komt genieten van ons vernieuwde speelparadijs!"



Rotterdam

Het attractieaanbod van Speelstad Oranje bestond in het verleden onder meer uit een piratenschip, een spookhuis, zweefmolens, botsauto's, een monorail en een achtbaan. Van der Most handelt onder meer in oude attracties. Hij is ook al jaren druk bezig met een volledig nieuw park: Attractiepark Rotterdam.