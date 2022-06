Video: Apenheul start bouw van nieuw losloopgebied met zeldzame apensoort

Apenheul

In Apenheul wordt gewerkt aan een nieuw losloopgebied voor een apensoort die nog niet in Nederland te vinden is. Bezoekers van het Apeldoornse dierenpark kunnen vanaf 2023 wandelen tussen de talapoins, ook wel bekend als dwergmeerkatten. Na maanden van voorbereidende werkzaamheden werd afgelopen woensdag officieel het startschot voor de bouw gegeven.



De eerste talapoins arriveerden al in 2019 in het park. Toen ontving Apenheul twee mannetjes van Stichting Aap. De kleine aapjes werden eind 2017 bij particulieren in beslag genomen door de Spaanse autoriteiten. Het idee was dat de dieren meer natuurlijk gedrag zouden vertonen als ze in aanraking komen met soortgenoten die niet door mensen zijn grootgebracht.

Apenheul realiseert een "losloopgebied vol verrassende elementen", in de buurt van de uitgang van het park. "Vanuit verschillende perspectieven kun je in dit gebied nog één keer de schoonheid van de natuur ervaren." Voor Apenheul is dat een spannende ontwikkeling, want geen enkel ander park laat deze diersoort tussen de mensen lopen. "Wij zijn nu aan het oefenen met een apensoort die nog nergens op de wereld los loopt", vertelde directeur Roel Welsing onlangs in de Looopings Podcast. "Tot nu toe gaat dat heel goed."



Schildpadden

De talapoins gaan het gebied delen met schildpadden, ijsvogels en reptielen. Verder realiseert men "een bloemenweide, een gracht en een varenbrug". Daarnaast komt er een nieuw binnenverblijf, zodat de aapjes bij slecht weer eveneens goed te zien zijn. Het is de bedoeling om Apenheul op termijn ook 's winters open te stellen, onthulde Welsing laatst in dezelfde podcastaflevering.



Apenheul werkt voor het project opnieuw samen met huisarchitect en voormalig gorillaverzorger Martijn de Geus. Bezoekers kunnen de vorderingen op de bouwplaats de komende tijd volgen via kijkgaten. "We zorgen dat je tijdens je bezoek zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt", valt te lezen op de website van het park. "De meeste apen zijn gewoon zichtbaar. Wel kun je ze soms op andere plekken tegenkomen dan je gewend bent."